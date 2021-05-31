Красноярский блогер-гонщик извинился после задержания

Полицейские задержали гонщика-блогера на Skoda Octavia, который превышал скорость, гонял по встречной полосе ради публикации видео в соцсетях, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

В отношении 26-летнего мужчины в общей сложности составлено 14 протоколов об административных правонарушениях. Больше всего материалов по статье 12.12 часть 3 «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика» (9 материалов).

Также зафиксированы нарушения по статьям 12.7 часть 2 «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством» (1 материал), 12.15 часть 4 «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона» (2 материала), 12.2 часть 2 «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков» КоАП.

После задержания, блогер принес извинения жителям города и сотрудникам ГИБДД за то, что подвергал их жизнь опасности.

Общая сумма штрафов по данным статьям превышает 60 тысяч рублей. Красноярца поместили под административный арест до судебного заседания. Сотрудниками полиции принимаются меры к изъятию у него Skoda Octavia.