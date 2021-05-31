Ольга Бузова возмутила поклонников поведением на шоу в Волгограде

Ольга Бузова выступала в качестве певицы в Волгограде и
вышла на сцену, по мнению зрителей, в неадекватном состоянии. Позднее артистка
призналась в Instagram, что позволила себе «расслабиться до блеска в глазах».
Хедлайнером фестиваля ParkSeason Fest в Волгограде была
Ольга Бузова, которую зрители очень ждали. Но артиста подвела «своих людей»
странным поведением, и задержкой своего выступления на целый час.
По словам зрителей, которые высказали недовольство в
соцсетях, Бузова им показалась пьяной. Она тяжело двигалась, нецензурно
выражалась, пошло шутила. Например, Бузова очень эмоционально заявила со сцены:
«Я не скрываю свой возраст. Мне 35 лет и я — дура!»
После шоу в Волгограде Ольга Бузова написала в сториз Instagram,
что находилась в прекрасном состоянии после встречи с подругами, где позволила
себе немного расслабиться.
«Раз в 16 лет я позволила себе выйти на лобное место с ярким
блеском в глазах. Надеюсь, вы мне это простите!», — написала артистка.