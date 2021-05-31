Ольга Бузова возмутила поклонников поведением на шоу в Волгограде

Ольга Бузова выступала в качестве певицы в Волгограде и вышла на сцену, по мнению зрителей, в неадекватном состоянии. Позднее артистка призналась в Instagram, что позволила себе «расслабиться до блеска в глазах».

Хедлайнером фестиваля ParkSeason Fest в Волгограде была Ольга Бузова, которую зрители очень ждали. Но артиста подвела «своих людей» странным поведением, и задержкой своего выступления на целый час.

По словам зрителей, которые высказали недовольство в соцсетях, Бузова им показалась пьяной. Она тяжело двигалась, нецензурно выражалась, пошло шутила. Например, Бузова очень эмоционально заявила со сцены: «Я не скрываю свой возраст. Мне 35 лет и я — дура!»

После шоу в Волгограде Ольга Бузова написала в сториз Instagram, что находилась в прекрасном состоянии после встречи с подругами, где позволила себе немного расслабиться.

«Раз в 16 лет я позволила себе выйти на лобное место с ярким блеском в глазах. Надеюсь, вы мне это простите!», — написала артистка.