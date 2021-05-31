Фотограф показал с высоты невероятный ледоход на Енисее

Фотограф Павел Ткачук опубликовал фотографии ледохода на Енисее в Дудинке Красноярского края, снятые с квадрокоптера.
«На Енисее пошел лед. Ледоход выглядит очень масштабно, особенно с коптера, предлагаю и тебе взглянуть на это, мой юный подписчик», — написал фотограф.
История метеорологических наблюдений в районе Дудинки ведется с 1936 года. По словам экспертов, самый поздний ледоход был здесь отмечен 16 июня 1996, самый ранний — 21 мая 1997 года.
UynachalnicaТак их! Вот если бы он вывел эту сумму, ему бы и слова никто не сказал, а тут понимаете в Россию захотел...
Тазик квашеной капустыТакие люди не понимают, что помимо ПРАВ, у людей есть и ОБЯЗАННОСТИ.И одна из обязанностей - соблюдать...
pepelmetalЗа что его садить, избавил общество от преступника)
ponhik78Это всё следствие. Не начали бы изначально дичь творить, был бы жив!