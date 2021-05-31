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Фотограф показал с высоты невероятный ледоход на Енисее

Источник:
Sibnet.ru
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Фотограф Павел Ткачук опубликовал фотографии ледохода на Енисее в Дудинке Красноярского края, снятые с квадрокоптера.

«На Енисее пошел лед. Ледоход выглядит очень масштабно, особенно с коптера, предлагаю и тебе взглянуть на это, мой юный подписчик», — написал фотограф.

История метеорологических наблюдений в районе Дудинки ведется с 1936 года. По словам экспертов, самый поздний ледоход был здесь отмечен 16 июня 1996, самый ранний — 21 мая 1997 года.

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