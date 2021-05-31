Сильный ветер и гроза придут в Забайкалье

Спасатели предупредили жителей Забайкалья об ожидающемся усилении ветра в понедельник. А синоптики пообещали грозы и дожди.

В понедельник в крае ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС. Специалисты Забайкальского гидрометцентра также передали об обильных осадках почти во всех районах края.

По данным синоптиков, только по западным районам не будет дождей. В большинстве районов — грозы, местами сильные. Температура воздуха не превысит 9-14 градусов выше нуля и только в некоторых районах столбик термометра поднимется до 19 градусов.

Сотрудники МЧС предупредили, что в ветреную погоду, находясь на улице, не нужно прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитам, возле недостроенных зданий, возле проводов. При сильном ветре лучше зайти в помещение.