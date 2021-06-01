ЧМ по хоккею: кто играет 1 июня

Шесть игр пройдет в заключительный день группового этапа чемпионата мира по хоккею. 1 июня в группе А решающие встречи проведут Швейцария с Великобританией, Словакия с Чехией и Россия с Белоруссией. В группе В сразятся Канада с Финляндией, Италия с США и Германия с Латвией.

Швейцария — Великобритания (группа А)

Прямая трансляция матча на канале «Матч! Игра» в 12.05 (мск)

Швейцария перед последней игрой в групповом этапе имеет 12 очков и уже точно попадет в плей-офф. Игра будет решать, на какой строчке окажется сборная. За турнир швейцарцы победили в четырех играх в основное время и дважды потерпели поражение — от России и Швеции.

Для Великобритании игра со Швейцарией ничего не решает. Сборной уже не пробиться в плей-офф, и британцам остается только с достоинством завершить чемпионат. Букмекеры предлагают ставить на победу Швейцарии с коэффициентом 1.05, на Великобританию — 60.00.

Канада — Финляндия (группа В)

Прямая трансляция матча на канале «Матч ТВ» в 11.50 (мск)

Сборной Финляндии бояться нечего, она уже на первом месте с 15 очками, и даже при проигрыше канадцам маловероятно, что финнов кто-то сместит с первой строчки турнирной таблицы.

А для Канады матч с Финляндией — последний шанс попасть в плей-офф. И то, при условии, что другие соперники проиграют в своих встречах. Но, учитывая, какой хоккей на этом чемпионате показывают «клиновые», Финляндия вполне может добавить себе еще три очка к концу группового этапа. Однако, по прогнозам букмекеров, шансы у соперников этого матча примерно равны.

Словакия — Чехия (группа А)

Прямая трансляция матча на канале «Матч ТВ» в 15.45 (мск)

Чехам необходимо выиграть у словаков, чтобы обойти шведов и все-таки выйти в плей-офф с четвертого места. Любой другой результат для сборной Чехии станет полным провалом.

Словаки уже обеспечили себе выход из группы. Но они еще могут побороться за первое место в группе А, если одолеют чехов, а Россия потерпит поражение в одной из последних встреч. Победу в матче букмекеры отдают чехам с коэффициентом 1.65, на Словакию принимают ставки с коэффициентом 4.30.

Италия — США (группа В)

Прямая трансляция матча на канале «Матч! Игра» в 16.05 (мск)

На первый взгляд исход игры очевиден и матч не особо интересен. Главный аутсайдер чемпионата мира по хоккею — Италия. Сборная не одержала ни одной победы в турнире и ни на что не претендует.

Но победа важна сборной США — три очка изменят положение американцев в группе и определят соперника в четвертьфинале. Букмекеры принимают ставки на победу сборной США с коэффициентом 1.01. При победе Италии во встрече коэффициент будет 45.00.

Россия — Белоруссия (группа А)

Прямая трансляция матча на канале «Матч ТВ» в 19.45 (мск)

Финальный матч группового этапа для сборной России выпал на Белоруссию — не самого сильного соперника. А потому у россиян хорошие шансы получить еще три очка в копилку, чтобы выйти на более слабого соперника группы В в четвертьфинале. Туда дорога сборной России уже открыта.

Белоруссия уже ни при каких условиях не попадет в плей-офф. Ей терять нечего, и она, в отличие от противника, может решиться на особо агрессивный хоккей, чтобы по максимуму накидать в российские ворота. Букмекеры принимают ставки на Россию с коэффициентом 1.37, на Белоруссию — 8.25.

Германия — Латвия (группа В)

Прямая трансляция матча на канале «Матч! Игра» в 20.05 (мск)

Важная игра для обеих сборных. Сейчас у Германии и Латвии, которые находятся на четвертой и пятой строчках соответственно, по 9 очков. Матч определит — кто войдет в первую четверку. При этом для гарантированного выхода из группы и Германии, и Латвии нужна победа в основное время, поскольку все еще сохраняется теоретическая угроза от Канады на шестой строчке с такими же 9 очками.

По статистике игр на чемпионатах мира, преимущество за Германией. Из 13 сыгранных матчей немцы одержали семь побед над латышами в основное время.

На чемпионате 2021 года Германия также показала более сильный хоккей. При этом, по оценке букмекеров, у сборных примерно одинаковые шансы на победу с небольшим преимуществом немцев.