Жителей Новосибирска привьют в зоопарке от коронавируса

Дополнительный пункт вакцинации против коронавирусной инфекции в Новосибирске открылся в зоопарке имени Шило, где любой посетитель сможет обратить за прививкой, сообщила пресс-служба мэрии.

Массовая вакцинация против COVID-19 в России началась в январе в поликлиниках и мобильных пунктах. В Новосибирске дополнительные пункты вакцинации открыли в торговых центрах «Сан Сити», «Эдем», «Мега», «Река». С мая открылись пункты в дачных товариществах, а еще один — в зоопарке.

По данным пресс-службы мэрии, пункт будет работать на территории парковки в зоопарке имени Шило. Обратиться может любой желающий в будние дни с 11.00 до 17.00, а в выходные с 10.00 до 15.00.

По данным областного Минздрава на пятницу, в Новосибирскую область поступило 353 тысяч доз вакцин «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Вакцинировано однократно — более 302 человек. Из них привиты двукратно и завершили курс вакцинации свыше 226 тысяч человек.