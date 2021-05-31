Школьник в Приангарье сжег 200 тюков сена у фермеров

Сотрудники сельхозпредприятия в Иркутской области обратились в полицию, заявив, что в субботу неизвестные сожгли 200 тюков сена. Полиция быстро нашла виновника, им оказался местный пятиклассник, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

В субботу вечером школьник со сверстниками играл недалеко от места хранения кормов. Он решил поджечь сухую траву, а пламя быстро перекинулось на тюки сена. Справиться с огнем сумели только прибывшие пожарные расчеты и подоспевшие работники пострадавшей организации.

Сейчас специалисты устанавливают сумму причиненного предприятию ущерба. По предварительным оценкам, он может составить около 100 тысяч рублей. Полицейские проводят проверку. Скорее всего, за баловство ребенка придется ответить родителям.

Полицейские обратили внимание жителей области о важности бесед с детьми, особенно во время действия особого противопожарного периода, введенного на территории региона.