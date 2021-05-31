Netflix купил права на показ фильмов «Брат» и «Брат 2»

Netflix приобрел права на показ российских фильмов «Брат» и «Брат 2» Алексея Балабанова, они появятся на видеосервире с 1 июня, сообщается в Telegram-канале Netflix Russia.

«Брат» и «Брат 2» стали самыми старыми российскими фильмами, купленными платформой. Стоимость сделки не разглашается.

Первая часть «Брата» вышла в 1997 году. Главную роль сыграл Сергей Бодров-младший. Фильм включен в список «100 главных русских фильмов по версии журнала "Афиша"». Бодров и Балабанов получили гран-при фестиваля «Кинотавр» (1997) как лучший актер и лучший режиссер соответственно.