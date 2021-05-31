Мужчина открыл огонь по прохожим в Екатеринбурге

Мужчина в микрорайоне Химмаш Екатеринбурга открыл стрельбу по людям. В результате стрельбы пострадали девочка и сотрудник Росгвардии, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Сегодня в полицию поступила информация, что в одном из домов на улице Бородина слышны выстрелы. На место незамедлительно прибыла группа немедленного реагирования, место происшествия было оцеплено. Как выяснилось, один из жильцов дома открыл стрельбу из окна. В результате получили ранения девочка и сотрудник Росгвардии, им оказывается медицинская помощь», — сказал ТАСС Горелых.

Минздрав Свердловской области также подтвердил огнестрельные ранения у двух человек. По данным ведомства, мужчина находится в состоянии средней тяжести в травматологической больнице №36.

«Девочка крайне тяжелая, госпитализирована в Детскую городскую клиническую больницу №9», — добавили в пресс-службе регионального Минздрава.

Как рассказал ТАСС источник, мужчина произвел не менее 10 выстрелов. По предварительной на данный момент информации, стрельбу открыл бывший сотрудник полиции», — добавил он.

Позднее силовики задержали злоумышленника. 48-летний мужчина, вооруженный охотничьим карабином, был пьян. Его направят на психологическую экспертизу. По словам Горелых, его уволили из полиции более десяти лет назад.