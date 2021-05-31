Масштабный пожар произошел на складах в Омске

Пожар площадью 5,5 тысячи квадратных метров произошел на складах в Омске в воскресенье, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Омской области.

Трава загорелась на 2 Солнечной улице в воскресенье днем. Пожар затронул два здания, существовала угроза распространения огня на соседние складские помещения.

«Оценив масштабы горения, было принято решение об усилении группировки сил и средств, необходимых для тушения, что составило 105 человек личного состава МЧС России 21 единица техники», – говорится в сообщении.

Пожар быстро развивался из-за сильного порывистого ветра. Огонь локализовали за три часа, площадь возгорания составила 5,5 тысячи квадратных метров. Точная причина ЧП пока не установлена.