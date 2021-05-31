НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Google скрывала от пользователей факт сбора геоданных

Источник:
Sibnet.ru
272 1
Фото: verchmarco / Attribution License

Компания Google сделала практически невозможным отключение определения местоположения, причем об этом знали многие менеджеры и инженеры, следует из судебных документов.

Кроме того, в Google оказывали давление на LG и других производителей смартфонов, чтобы те делали труднодоступными настройки отображения местоположения, которые были популярны среди пользователей, «посредством активного искажения <...>, сокрытия или замалчивания фактов», приводит Business-Insider материала судебного

Опубликованные документы являются частью судебного процесса между Google и штатом Аризона. В мае 2020 года, главный прокурор штата Аризона Марк Брнович обратился в суд с иском, обвинив Google в незаконном сборе информации о местонахождении пользователей.

Единственный способ сделать так, чтобы Google не мог определять локации пользователя, такие как «Дом» и «Работа» — это вручную сбросить эти данные, установив точки «Дом» и «Работа» как случайные, рассказал бывший топ-менеджер Google Maps.

Еще по теме
Западные соцсети вышли на связь с Роскомнадзором после угроз
Государство возьмет Рунет под контроль
Роскомнадзор пригрозил замедлить работу Google и YouTube
Google впервые подала в суд иск к Роскомнадзору
смотреть все
Технологии #Интернет
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Сильный ветер и гроза придут в Забайкалье
Жителей Новосибирска привьют в зоопарке от коронавируса
Школьник в Приангарье сжег 200 тюков сена у фермеров
Масштабный пожар произошел на складах в Омске
Самое популярное
Тимати выбрал победительницу «Холостяка»
Подростки на Алтае избили и изнасиловали 11-летнюю девочку
Екатерина Сафарова или Алиса Грабовая: кого выберет Тимати?
Крапивинская ГЭС изменит климат Кузбасса
Обсуждение (1)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
31 мая 16:15
(МСК)
Чехия
Дания
31 мая 16:15
(МСК)
США
Германия
Весь календарь
Последние матчи
30 мая 20:15
(МСК)
Швеция 3
Словакия 1
30 мая 20:15
(МСК)
Финляндия 3
Латвия 2
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • Magicc — 81 балл
  • Blazangel — 78 баллов
  • PA3OPBY — 77 баллов
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
Картина дня
Байден поставит перед Путиным вопрос о правах человека в России
Евросоюз нацелился в самое больное место Лукашенко
Разработаны новые правила оплаты проезда по платным дорогам
Мужчина открыл огонь по прохожим в Екатеринбурге
О самом главном
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
На языке кошек: как понять питомца
Открылся коридор затмений: кого ждут перемены?
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Модели, болельщицы и спортсменки: на ком женятся хоккеисты
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Топ комментариев

Uynachalnica

Так их! Вот если бы он вывел эту сумму, ему бы и слова никто не сказал, а тут понимаете в Россию захотел...

ball-n-wall

наверное, надо было преклонить колено...

WSG0600-164-164

Отдать ствол и встать на колени? Абсурд, каждый человек в праве защитить свою жизнь, полицейский тем...

Тазик квашеной капусты

Хохлы продолжают жить в своём манямирке?Ну и пусть там и живут, невменяемые.
Sibnet.Ru