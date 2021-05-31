Google скрывала от пользователей факт сбора геоданных

Компания Google сделала практически невозможным отключение определения местоположения, причем об этом знали многие менеджеры и инженеры, следует из судебных документов.

Кроме того, в Google оказывали давление на LG и других производителей смартфонов, чтобы те делали труднодоступными настройки отображения местоположения, которые были популярны среди пользователей, «посредством активного искажения <...>, сокрытия или замалчивания фактов», приводит Business-Insider материала судебного

Опубликованные документы являются частью судебного процесса между Google и штатом Аризона. В мае 2020 года, главный прокурор штата Аризона Марк Брнович обратился в суд с иском, обвинив Google в незаконном сборе информации о местонахождении пользователей.

Единственный способ сделать так, чтобы Google не мог определять локации пользователя, такие как «Дом» и «Работа» — это вручную сбросить эти данные, установив точки «Дом» и «Работа» как случайные, рассказал бывший топ-менеджер Google Maps.