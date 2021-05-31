Байден поставит перед Путиным вопрос о правах человека в России

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что намерен поднять тему прав человека на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным 16 июня в Женеве.

«Я встречусь с президентом Путиным через несколько недель в Женеве. Ясно заявлю, что мы не будем ждать и не позволим нарушать эти права [человека]», — приводит ТАСС слова Байдена.

Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Это будет первый российско-американский саммит на высшем уровне со времени встречи Путина с экс-президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года.

В Кремле заявили, что лидеры России и США планируют «обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов».