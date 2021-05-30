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Эксперт рассказала о сексуальных «катастрофах»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Популярная телеведущая и сексолог Трэйси Кокс рассказала о самых распространенных травмах, которые люди получают во время секса.

Специалистка ссылается на данные, согласно которым почти 62 процента людей получали травмы в ходе секса. Любовники могут причинить вред здоровью даже во время консервативного полового акта, а не только грубого секса, приводит «Лента.ру» слова сексолога.

Она отметила, что из-за чрезмерного энтузиазма партнеры могут терять во влагалище или прямой кишке фаллоимитаторы, вибраторы или анальные пробки. Также во время секса люди часто срывают спину, получают надрывы и разрывы гениталий, а любители экспериментов страдают от ожогов от ковров.

Хотя все травмы названы распространенными, одна из них, синдром посторгазмического недомогания, до сих пор недостаточно исследована специалистами, считает Кокс.

Его симптомы напоминают симптомы гриппа или аллергии — заложенность в носу, жар, чихание, головная боль и зуд в глазах. Участник полового акта может ощутить их в течение нескольких секунд или нескольких часов после оргазма, сказала эксперт.

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