Украинский дипломат потребовал репарации от России

Россия должна восстановить разрушенные области и выплатить репарации миллионам украинских жертв, считает украинский посол в Германии Андрей Мельник.

Дипломат в интервью западным СМИ ответил на вопрос, возможно ли примирение между Украиной и Россией. «Разумеется, возможно. Но есть ряд предпосылок. Во-первых, Россия должна уйти из Донбасса и вернуть Крым. Территориальный суверенитет Украины должен быть восстановлен», — цитирует РИА Новости Мельника.

По его словам, «после этого Россия должна восстановить разрушенные области и выплатить репарации миллионам украинских жертв».

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.