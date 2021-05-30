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Скончался парень, раненный полицейским под Новосибирском

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Парень, получивший выстрел в голову от полицейского в Мошковском районе Новосибирской области, умер в больнице, сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

«Он умер», — сказали ТАСС в ведомстве.

Вечером в пятницу инспекторы ДПС попытались остановить автомобиль Toyota, который требования об остановке не выполнил и продолжил движение. Сотрудники начали его преследование. Автомобиль остановился у придорожной гостиницы, ехавшие в нем попытались скрыться, полицейский смог задержать одного из них. Двое других вернулись и попытались оказать сотруднику полиции сопротивление, рассказали ранее в ГУ МВД.

Тогда один из полицейских достал табельное оружие. Мужчины продолжили сопротивляться, и в ходе борьбы произошел непроизвольный выстрел в одного из сопротивлявшихся. 19-летний молодой человек был доставлен в медицинское учреждение, а двое других — в отдел полиции.

В ГУ МВД России по Новосибирской области проводится служебная проверка. В свою очередь СК по региону возбудил дело части 1 статьи 118 и части 3 статьи 286 («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «Превышение должностных полномочий») УК РФ.

В СК уточнили, что выстрелу предшествовали удары руками и ногами по телу потерпевшего, что выходило за пределы должностных полномочий полицейского.

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Топ комментариев

Uynachalnica

По тому что написано в статье, никакой случайности не вижу, наверняка, как и у военных полиция имеет...

Uynachalnica

Так их! Вот если бы он вывел эту сумму, ему бы и слова никто не сказал, а тут понимаете в Россию захотел...

ball-n-wall

наверное, надо было преклонить колено...

WSG0600-164-164

Отдать ствол и встать на колени? Абсурд, каждый человек в праве защитить свою жизнь, полицейский тем...
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