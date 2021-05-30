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США в начале лета прольют свет на тайну НЛО

Источник:
Sunday Times
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Пентагон и спецслужбы США в начале лета опубликуют подробный отчет с неопознанными летающими объектами — документ может подтвердить или опровергнуть существование внеземной жизни, пишет замредактора The Sunday Times Сара Бакстер.

В декабре прошлого года президент США подписал указ, на который почти совсем не обратили внимание. Он распорядился, чтобы в течение 180 дней директор национальной разведки составил доклад о «неопознанных воздушных явлениях» или «аномальных летательных аппаратах», проще говоря, о летающих тарелках, поясняет автор статьи.

«Пентагон и спецслужбы США тщательно собирают данные, которые будут опубликованы в июне. Джон Рэтклифф, бывший директор национальной разведки при Трампе, подтвердил, что в отчет будут включены ранее неизвестные происшествия «со всего мира», — отметила Бакстер.

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Призывы рассекретить необъяснимые наблюдения усилились после того, как The New York Times в 2017 году сообщила о существовании в Пентагоне загадочной «программы идентификации перспективных аэрокосмических угроз» стоимостью 22 миллиона долларов, изучающей эти явления.

Программа была создана в 2007 году и официально распущена в 2012 году, хотя, по некоторым данным, продолжает свою работу.

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