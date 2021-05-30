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Евросоюз нацелился в самое больное место Лукашенко

Источник:
Die Welt
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Фото: © Пресс-служба президента России

Евросоюз введет санкции против Белоруссии, которые действительно причинят ущерб режиму Александра Лукашенко, пишет немецкое издание Die Welt.

Поводом для санкций стал инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair. 23 мая белорусские власти посадили авиалайнер, летевший из Афин в Вильнюс, под предлогом сообщения о его минировании и задержали основателя и бывшего главный редактора оппозиционного telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

«Канцлер Германии Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и 25 других глав государств и правительств ЕС согласовали новые санкции против Беларуси на чрезвычайном саммите еще в понедельник, что стало редким проявлением единства», — пишет издание, отмечая, что на этот раз ЕС готов целиться в больное место Лукашенко.

ЕС хочет ограничить торговлю определенными товарами из Белоруссии и тем самым нанести удар по крупным государственным компаниям, которые приносят доход режиму и, предположительно, отдельным представителям властной элиты, поясняет Die Welt.

«Санкции, вероятно, будут направлены на сектора, в которых особую роль играют государственные предприятия. Это прежде всего химический, сырьевой и нефтяной секторы», — сообщает издание.

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Политика #Мир
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