НАВЕРХ
Чемпионат мира по хоккею 2021
21 мая — 06 июня
Латвия: Рига
Генеральный спонсор
Прямые поставки мототехники
с аукционов Японии и США
Турнирная таблица Календарь и результаты Конкурс прогнозов Новости

Россия сыграет решающий групповой матч со Швецией

Источник:
Sibnet.ru
142 0
Фото: © Федерация хоккея России
Хоккеисты выходят на финишную прямую на групповом этапе чемпионата мира в Риге. Россия 31 мая сыграет шестой матч против Швеции. По ее итогам с большой долей вероятности будет определено место «Красной машины» в группе А и будущий соперник по четвертьфиналу.
Начало матча Россия — Швеция по расписанию: 20:15 мск.
Где смотреть: прямая трансляция матча на Первом канале, сайте 1tv.ru, сайте ФХР.

Сборная России из пяти матчей проиграла только один — Словакии. В последней игре со Швейцарией подопечные Валерия Брагина показали «настоящий хоккей на самых высоких скоростях».

По словам главного тренера, в матче с «Тре Крунур» готовы выйти форварды Михаил Григоренко и Владимир Тарасенко, а также защитники Дмитрий Орлов и Артем Зуб.

Швеция пока больше проиграла матчей, чем выиграла. Для подопечных Юхана Гарпенлева матч имеет повышенное турнирное значение в том случае, если они добьются победы в основное время над командой Словакии. В случае поражения «сине-желтые» точно отправятся домой.

Россия и Швеция сыграли 23 матча. Небольшое преимущество у российских хоккеистов: в основное время 12 побед и 7 поражений.

Букмекеры принимают ставки на победу России с коэффициентом 1.95, Швеции — 3.25.

Еще по теме
ЧМ по хоккею: кто играет 31 мая
Брагин рассказал о выборе вратаря сборной на плей-офф ЧМ по хоккею
Третьяк рассказал о важности победы России над Швейцарией
Десятый день ЧМ по хоккею: кто играет 30 мая
смотреть все
Хоккей 2021 #Хоккей
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • автодик1
  • автодик2
  • автодик3
  • автодик4
  • автодик5
  • автодик6
Новости Сибири
Ребенок сорвался с Чертова пальца на Алтае
Парень, раненный полицейским, умер в новосибирской больнице
Дети пострадали в Барнауле на лопнувшем батуте
МЧС предупредило о возможном подтоплении города Тулуна
Самое популярное
Тимати выбрал победительницу «Холостяка»
Подростки на Алтае избили и изнасиловали 11-летнюю девочку
Екатерина Сафарова или Алиса Грабовая: кого выберет Тимати?
Крапивинская ГЭС изменит климат Кузбасса
Обсуждение (0)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
31 мая 16:15
(МСК)
Чехия
Дания
31 мая 16:15
(МСК)
США
Германия
Весь календарь
Последние матчи
30 мая 20:15
(МСК)
Швеция 3
Словакия 1
30 мая 20:15
(МСК)
Финляндия 2
Латвия 2
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • Blazangel — 77 баллов
  • Banifaciy — 73 баллa
  • PA3OPBY — 73 баллa
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
О самом главном
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
На языке кошек: как понять питомца
Открылся коридор затмений: кого ждут перемены?
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Модели, болельщицы и спортсменки: на ком женятся хоккеисты
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Топ комментариев

Uynachalnica

По тому что написано в статье, никакой случайности не вижу, наверняка, как и у военных полиция имеет...

Uynachalnica

Так их! Вот если бы он вывел эту сумму, ему бы и слова никто не сказал, а тут понимаете в Россию захотел...

ball-n-wall

наверное, надо было преклонить колено...

WSG0600-164-164

Отдать ствол и встать на колени? Абсурд, каждый человек в праве защитить свою жизнь, полицейский тем...
Sibnet.Ru