Россия сыграет решающий групповой матч со Швецией

Хоккеисты выходят на финишную прямую на групповом этапе чемпионата мира в Риге. Россия 31 мая сыграет шестой матч против Швеции. По ее итогам с большой долей вероятности будет определено место «Красной машины» в группе А и будущий соперник по четвертьфиналу.

Начало матча Россия — Швеция по расписанию: 20:15 мск.

Где смотреть: прямая трансляция матча на Первом канале, сайте 1tv.ru, сайте ФХР.

Сборная России из пяти матчей проиграла только один — Словакии. В последней игре со Швейцарией подопечные Валерия Брагина показали «настоящий хоккей на самых высоких скоростях».

По словам главного тренера, в матче с «Тре Крунур» готовы выйти форварды Михаил Григоренко и Владимир Тарасенко, а также защитники Дмитрий Орлов и Артем Зуб.

Швеция пока больше проиграла матчей, чем выиграла. Для подопечных Юхана Гарпенлева матч имеет повышенное турнирное значение в том случае, если они добьются победы в основное время над командой Словакии. В случае поражения «сине-желтые» точно отправятся домой.

Россия и Швеция сыграли 23 матча. Небольшое преимущество у российских хоккеистов: в основное время 12 побед и 7 поражений.

Букмекеры принимают ставки на победу России с коэффициентом 1.95, Швеции — 3.25.