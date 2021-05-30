Брагин рассказал о выборе вратаря сборной на плей-офф ЧМ по хоккею

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида» Сергей Бобровский приехал в расположение сборной России заряженным, тренерский штаб позднее определится с основным вратарем на плей-офф, сообщил главный тренер россиян Валерий Брагин.

В четырех матчах россиян на турнире из пяти место в воротах занимал голкипер Александр Самонов.

«Да, он [Бобровский] прилетел сегодня, сейчас он на карантине, затем он потренируется. Еще раз скажу, что он заряжен, приехал с хорошими глазами, так что посмотрим, как сложится. Впереди еще две игры, посмотрим, как будут развиваться события. Хорошо, когда есть еще и Бобровский, поэтому будем выбирать», — цитирует ТАСС Брагина.

По словам нападающего сборной России Павла Карнаухова, команда чувствует, что Самонов начал играть увереннее. «Вратарь — половина команды, поэтому когда он хорошо играет, нам легче играть и в своей, и в чужой зоне, мы уже подсознательно понимаем, что на последнем рубеже человек, который ловит кураж, уверенно играет, это большой плюс для команды», — сказал нападающий

«В принципе, у нас все в обороне работают и защитники, и нападающие, все довольно слаженно, но стараемся улучшать этот компонент», — отметил Карнаухов