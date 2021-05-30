РЖД запустит мультимодальный турмаршрут из Москвы до Байкала

Мультимодальный туристический маршрут, объединяющий железнодорожный, водный и воздушный виды транспорта, заработает в конце июня по маршруту Москва — озеро Байкал, сообщил заместитель гендиректора РЖД Дмитрий Пегов.
«Это уже другой уровень сервиса, который мы будем предоставлять. Помимо [теплохода на подводных крыльях] "Метеора", который у нас в программе поедет на остров Ольхон, еще возникает самолет, который будет перевозить наших туристов для стыковочных пересадок», — приводит ТАСС слова Пегова.
Мультимодальные перевозки, которые развивает РЖД, предполагают объединение нескольких видов транспорта (поездов, автобусов, «Метеоров»), которые состыкованы по времени прибытия и отправления.
Первый такой туристический маршрут был запущен сегодня в Сортавале. Поезд Москва — остров Валаам будет ходить с остановками в Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Сортавале, где пассажиры смогу пересесть на судно и добраться на остров Валаам, к монастырю, существующему с X века.
Копчёный арбузЧто-то не видел я горы пластиковой посуды около мусорок в нашей деревне.А вот пластиковые бутылки - повсюду.
UynachalnicaПо тому что написано в статье, никакой случайности не вижу, наверняка, как и у военных полиция имеет...
UynachalnicaТак их! Вот если бы он вывел эту сумму, ему бы и слова никто не сказал, а тут понимаете в Россию захотел...
ball-n-wallнаверное, надо было преклонить колено...