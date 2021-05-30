РЖД запустит мультимодальный турмаршрут из Москвы до Байкала

Мультимодальный туристический маршрут, объединяющий железнодорожный, водный и воздушный виды транспорта, заработает в конце июня по маршруту Москва — озеро Байкал, сообщил заместитель гендиректора РЖД Дмитрий Пегов.

«Это уже другой уровень сервиса, который мы будем предоставлять. Помимо [теплохода на подводных крыльях] "Метеора", который у нас в программе поедет на остров Ольхон, еще возникает самолет, который будет перевозить наших туристов для стыковочных пересадок», — приводит ТАСС слова Пегова.

Мультимодальные перевозки, которые развивает РЖД, предполагают объединение нескольких видов транспорта (поездов, автобусов, «Метеоров»), которые состыкованы по времени прибытия и отправления.

Первый такой туристический маршрут был запущен сегодня в Сортавале. Поезд Москва — остров Валаам будет ходить с остановками в Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Сортавале, где пассажиры смогу пересесть на судно и добраться на остров Валаам, к монастырю, существующему с X века.