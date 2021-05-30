НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

РЖД запустит мультимодальный турмаршрут из Москвы до Байкала

Источник:
ТАСС
94 0
Фото: © Sibnet.ru

Мультимодальный туристический маршрут, объединяющий железнодорожный, водный и воздушный виды транспорта, заработает в конце июня по маршруту Москва — озеро Байкал, сообщил заместитель гендиректора РЖД Дмитрий Пегов.

«Это уже другой уровень сервиса, который мы будем предоставлять. Помимо [теплохода на подводных крыльях] "Метеора", который у нас в программе поедет на остров Ольхон, еще возникает самолет, который будет перевозить наших туристов для стыковочных пересадок», — приводит ТАСС слова Пегова.

Мультимодальные перевозки, которые развивает РЖД, предполагают объединение нескольких видов транспорта (поездов, автобусов, «Метеоров»), которые состыкованы по времени прибытия и отправления.

Первый такой туристический маршрут был запущен сегодня в Сортавале. Поезд Москва — остров Валаам будет ходить с остановками в Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Сортавале, где пассажиры смогу пересесть на судно и добраться на остров Валаам, к монастырю, существующему с X века.

Еще по теме
Изменился порядок выдачи заграничных паспортов
Отдых на Северном Ледовитом океане предложат россиянам
Россия возобновила авиасообщение с пятью странами
Турция предложила России возобновить полеты на курорты
смотреть все
Жизнь #Туризм
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
РЖД запустит мультимодальный турмаршрут из Москвы до Байкала
Ученые Сибири работают над созданием новых аккумуляторов
Чрезвычайную ситуацию объявили в Кызыле в связи c паводком
Более 100 человек эвакуировали из перинатального центра в Кемерове
Самое популярное
Тимати выбрал победительницу «Холостяка»
Подростки на Алтае избили и изнасиловали 11-летнюю девочку
Россия сыграет четвертый матч ЧМ с непредсказуемой Данией
Екатерина Сафарова или Алиса Грабовая: кого выберет Тимати?
Обсуждение (0)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
30 мая 16:15
(МСК)
Беларусь
Швейцария
30 мая 16:15
(МСК)
Италия
Канада
Весь календарь
Последние матчи
29 мая 20:15
(МСК)
Словакия 2
Дания 0
29 мая 20:15
(МСК)
Германия 1
Финляндия 2
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • Banifaciy — 71 балл
  • PA3OPBY — 71 балл
  • Blazangel — 69 баллов
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
Картина дня
Путин прокатил Лукашенко на яхте
Евросоюз предложил США вместе выступить против России
Турция построит морской канал «Стамбул» в обход Босфора
Найдены свидетельства лабораторного происхождения коронавируса
Мультимедиа
Модели, болельщицы и спортсменки: на ком женятся хоккеисты
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Топ комментариев

Копчёный арбуз

Что-то не видел я горы пластиковой посуды около мусорок в нашей деревне.А вот пластиковые бутылки - повсюду.

Uynachalnica

По тому что написано в статье, никакой случайности не вижу, наверняка, как и у военных полиция имеет...

Uynachalnica

Так их! Вот если бы он вывел эту сумму, ему бы и слова никто не сказал, а тут понимаете в Россию захотел...

ball-n-wall

наверное, надо было преклонить колено...
Sibnet.Ru