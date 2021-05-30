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Финансист назвал лучший способ вложить сто тысяч рублей

Источник:
«Прайм»
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Фото: © Sibnet.ru

Приток средств розничных частных розничных инвесторов в последние годы усилился — только в прошлом году активы физлиц выросли на два триллиона рублей, сообщил управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

«Для долгосрочного инвестора основой портфеля являются акции, как российские (одни из самых дешевых в мире и доходных с точки зрения дивидендов), так и иностранные (инструмент инвестирования в валюте)», — сказал агентству «Прайм» Русецкий.

По его слова, «облигации более консервативный инструмент и обычно имеют доходность на два-три процента выше депозитов. Смешивая в разных пропорциях акции и облигации, можно контролировать риск (волатильность) собственного портфеля».

Русецкий отметил, что при долгосрочном инвестировании следует приобретать акции быстрорастущих компаний. Он назвал интересными в ближайшей перспективе и сырьевые компании.

Эксперт порекомендовал начинающим инвесторам диверсифицировать портфель. Аналитик советует при небольшой сумме инвестирования обратить внимание на биржевые и открытые паевые фонды.

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