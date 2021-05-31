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ЧМ по хоккею: кто играет 31 мая

Источник:
Sibnet.ru
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Групповой этап чемпионата мира по хоккею подходит к завершению, у сборных остаются последние шансы набрать очки и побороться за место в плей-офф. 31 мая Россия проведет предпоследнюю игру группового этапа со Швецией, также в группе А встретятся Чехия с Данией. А в группе В сыграют США против Германии и Норвегия против Казахстана.

Чехия — Дания (группа А)

Прямая трансляция матча на канале «Матч! Игра» в 16.05 (мск)

У Чехии после встречи с датчанами будет еще одна игра и шансы на очень нужные очки. Сейчас чехи на четвертом месте таблицы и отстают на одно очко от Швейцарии. Безусловно, чтобы укрепить позиции, проигрывать Чехии нельзя, и они будут сражаться против датчан на максимуме.

Для сборной Дании встреча с чехами — последний шанс на плей-офф, и то при определенных условиях. Сейчас у команды восемь очков, как и у чехов. При победе Дании в основное время они завершат групповой этап с 11 очками, но для ее выхода в плей-офф нужны проигрыши в оставшихся играх Чехии и Швейцарии. По прогнозам букмекеров, победу во встрече прогнозируют чехам с коэффициентом 1.30.

Россия — Швеция (группа А)

Прямая трансляция матча на Первом канале в 20.05 (мск)

После победы России над Швейцарией, «Красная машина» уверенно занимает вторую строчку турнирной таблицы в группе А. За весь этап сборная проиграла только Словакии. На перспективы российской команды можно смотреть оптимистично.

Швеция выглядит менее убедительной, ее шансы попасть в плей-офф тают на глазах. Для скандинавской команды жизненно необходимо победить в предстоящей игре, чтобы выйти из группы. И то при условии проигрышей других вышестоящих в турнирной таблице команд. Букмекеры во встрече Россия — Швеция отдают предпочтение россиянам.

Подобный прогноз на матч Россия — Швеция

США — Германия (группа В)

Прямая трансляция матча на канале «Матч ТВ» в 15.45 (мск)

Германия вслед за неудачей в игре с Казахстаном уступили еще и Финляндии. В итоге теперь немцы только на четвертой строчке, да еще и вынуждены оглядываться назад, так как канадцы пока только шестые. С другой стороны, у Германии еще есть шанс обогнать казахстанцев, поэтому перспективы у команды в целом очень неплохие.

Позиции США в группе достаточно крепкие, главный соперник американцев — финны, от которых они отстают на одно очко. США во встрече с немцами наверняка намеревается продолжить победную серию, чтобы укрепить свои позиции в турнирной таблице группы В. Букмекеры предлагают ставить на США с коэффициентом 1.55.

Норвегия — Казахстан (группа В)

Прямая трансляция матча на канале «Матч ТВ» и «Матч! Игра» в 19.45 (мск)

Казахстан, дебютирующий в этом году, имеет реальный шанс попасть в четвертьфинал. Это последний матч в группе В для данных соперников. Казахстану необходимо брать максимум очков для того, чтобы удержаться в верхней четверке.

Для Норвегии, напротив, матч ничего не решает. Сборной уже не попасть в плей-офф, и команда в случае проигрыша останется на седьмом месте турнирной таблицы. С другой стороны, при двух поражениях Канады и победе норвежцев над казахстанцами, команда может оказаться на почетной шестой строчке. Но все-таки букмекеры отдают предпочтение Казахстану.

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