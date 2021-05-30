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Британский премьер Борис Джонсон тайно женился в третий раз

Источник:
РИА Новости
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Фото: UK Prime Minister / OGL 3

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его невеста Кэрри Саймондс поженились на тайной церемонии, сообщают британские СМИ.

Согласно изданию, церемония состоялась в Вестминстерском соборе, на ней присутствовали всего 30 гостей, в том числе сын Джонсона и Саймондс Уилфред. Жених и невеста прошли по проходу под классическую музыку и поцеловались после того, как зачитали клятвы.

«Он был чрезвычайно счастлив, как вы можете себе представить, он выглядел очень хорошо и был в очень нарядном костюме. Она шла по проходу, и он не сводил с нее глаз. Они прочитали клятвы друг другу, а затем поцеловались. Они выглядели безумно влюбленными», — приводи РИА Новости слова одного из сотрудников собора.

Собор был закрыт на время церемонии, продолжавшейся 1,5 часа, рассказали очевидцы.

Для премьера этот брак является третьим. У пары уже есть ребенок, в конце апреля 2020 года у Джонсона и Саймондс родился сын, которого назвали Уилфред.

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