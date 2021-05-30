НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Евросоюз предложил США вместе выступить против России

Источник:
ТАСС
290 2
Фото: © Sibnet.ru

Страны Евросоюза предложили США выступить с совместным заявлением о намерении придерживаться единого подхода к России, а также противодействовать «враждебным действиям российской стороны».

Представители ЕС ранее на этой неделе предложили Вашингтону выступить с данным совместным заявлением на саммите лидеров стран Евросоюза и США. Он пройдет 15 июня в Брюсселе — накануне встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.

«Мы едины в принципиальном подходе к России и будем давать решительный ответ на ее периодическое негативное поведение и враждебные действия», — приводит ТАСС проект заявления, опубликованный в западных СМИ.

Страны ЕС предлагают США заявить об «объединении сил для предотвращения конфликтов и их мирного урегулирования, укрепления власти закона и международного права, защиты прав человек».

Кроме того, в документе говорится, что саммит в Брюсселе позволит ЕС и США «укрепить международные институты и сотрудничество в сфере внешней политики и безопасности».

Еще по теме
Британский премьер Борис Джонсон тайно женился в третий раз
Путин прокатил Лукашенко на яхте
Евросоюз предложил Белоруссии деньги за смену власти
США остановят авиасообщение с Белоруссией
смотреть все
Политика #Мир #Говорят о России
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
РЖД запустит мультимодальный турмаршрут из Москвы до Байкала
Ученые Сибири работают над созданием новых аккумуляторов
Чрезвычайную ситуацию объявили в Кызыле в связи c паводком
Более 100 человек эвакуировали из перинатального центра в Кемерове
Самое популярное
Тимати выбрал победительницу «Холостяка»
Подростки на Алтае избили и изнасиловали 11-летнюю девочку
Россия сыграет четвертый матч ЧМ с непредсказуемой Данией
Екатерина Сафарова или Алиса Грабовая: кого выберет Тимати?
Обсуждение (2)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
30 мая 16:15
(МСК)
Беларусь
Швейцария
30 мая 16:15
(МСК)
Италия
Канада
Весь календарь
Последние матчи
29 мая 20:15
(МСК)
Словакия 2
Дания 0
29 мая 20:15
(МСК)
Германия 1
Финляндия 2
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • Banifaciy — 71 балл
  • PA3OPBY — 71 балл
  • Blazangel — 69 баллов
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
О самом главном
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
На языке кошек: как понять питомца
Открылся коридор затмений: кого ждут перемены?
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Модели, болельщицы и спортсменки: на ком женятся хоккеисты
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Топ комментариев

Копчёный арбуз

Что-то не видел я горы пластиковой посуды около мусорок в нашей деревне.А вот пластиковые бутылки - повсюду.

Uynachalnica

По тому что написано в статье, никакой случайности не вижу, наверняка, как и у военных полиция имеет...

Uynachalnica

Так их! Вот если бы он вывел эту сумму, ему бы и слова никто не сказал, а тут понимаете в Россию захотел...

ball-n-wall

наверное, надо было преклонить колено...
Sibnet.Ru