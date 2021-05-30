Евросоюз предложил США вместе выступить против России

Страны Евросоюза предложили США выступить с совместным заявлением о намерении придерживаться единого подхода к России, а также противодействовать «враждебным действиям российской стороны».

Представители ЕС ранее на этой неделе предложили Вашингтону выступить с данным совместным заявлением на саммите лидеров стран Евросоюза и США. Он пройдет 15 июня в Брюсселе — накануне встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.

«Мы едины в принципиальном подходе к России и будем давать решительный ответ на ее периодическое негативное поведение и враждебные действия», — приводит ТАСС проект заявления, опубликованный в западных СМИ.

Страны ЕС предлагают США заявить об «объединении сил для предотвращения конфликтов и их мирного урегулирования, укрепления власти закона и международного права, защиты прав человек».

Кроме того, в документе говорится, что саммит в Брюсселе позволит ЕС и США «укрепить международные институты и сотрудничество в сфере внешней политики и безопасности».