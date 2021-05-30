Путин прокатил Лукашенко на яхте

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко совершили морскую прогулку на яхте, сообщается на сайте Кремля.

Путин и Лукашенко решили, что «воспользуются хорошей погодой, прекрасной природой российского юга». Белорусский президент «неоднократно оставался с ночевкой» в России. По его словам, любой гражданин Белоруссии может чувствовать себя в России, как дома, приводит РБК слова Пескова.

Российский лидер встретил Лукашенко и его сына Николая на пирсе. Они поприветствовали друг друга, главы государств обнялись. С сыном Лукашенко Путин поздоровался за руку.

Александр Лукашенко, его сын Николай и Владимир Путин пообедали на борту яхты Фото: © Пресс-служба президента России

После этого все трое поднялись на борт и сели за накрытый стол. За столом президенты побеседовали и перешли на палубу, где продолжили разговор. Во время беседы за бортом проплыли дельфины.

Путин накануне принимал Лукашенко в сочинской резиденции Бочаров Ручей. Белорусский президент прибыл в Россию с рабочим визитом. Главы России и Белоруссии обсудили вопросы двустороннего торгово-экономического взаимодействия и борьбу с пандемией, а также затронули инцидент с самолетом Ryanair.