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Школьники сдадут первый ЕГЭ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Первый день ЕГЭ в России состоится 31 мая, школьники сдадут экзамены по литературе, географии и химии.

Более 724 тысяч человек планируют сдавать ЕГЭ во время проведения основного периода экзаменов в 2021 году, который начнется 31 мая. Более 62 тысяч школьников выбрали экзамен по литературе, более 21 тысячи – по географии, почти 106 тысяч – по химии.

В этом году участники ЕГЭ могут изменить перечень выбранных предметов за две недели до соответствующего экзамена без предъявления уважительной причины. Подача апелляции о несогласии с вставленными баллами и рассмотрение ее конфликтной комиссией может проводиться в дистанционной форме.

Самый массовый экзамен по русскому языку — будет проходить два дня: 3 и 4 июня. ЕГЭ по профильной математике запланирован на 7 июня, по истории и физике — на 11 июня, по обществознанию — на 15 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам — на 18 июня. Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам запланирована на 21 и 22 июня.

Тема: Экзамены
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