«Челси» выиграл финал Лиги чемпионов

Английский «Челси» обыграл в финале Лиги чемпионов у «Манчестер Сити» со счетом 1:0 и стал обладателем главного футбольного трофея в Европе.
Финальная встреча проходила на стадионе «Драгау» в португальском Порту. На 42-й минуте немецкий полузащитник «Челси» Кай Хавертц в контратаке открыл счет, выйдя один на один с голкипером.
Единственный забитый мяч оказался победным — во втором тайме «Манчестер Сити» беспрерывно атаковал, но «Челси» успешно защищался и опасно контратаковал, удержав минимальное преимущество.
Для «Челси» победа стала второй в истории, клуб уже брал Лигу чемпионов. В полуфинале клуб-победитель выбил мадридский «Реал» по итогам двух матчей со счетом 1:1, 2:0.
Копчёный арбузЧто-то не видел я горы пластиковой посуды около мусорок в нашей деревне.А вот пластиковые бутылки - повсюду.
UynachalnicaКакой у нас народ то оптимистичный весь, со второго срока все вниз катимся, а веры до сих пор не утратили!
UynachalnicaТак их! Вот если бы он вывел эту сумму, ему бы и слова никто не сказал, а тут понимаете в Россию захотел...
UynachalnicaПо тому что написано в статье, никакой случайности не вижу, наверняка, как и у военных полиция имеет...