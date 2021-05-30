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«Челси» выиграл финал Лиги чемпионов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Aleksandr Osipov / CC BY-SA 2.0

Английский «Челси» обыграл в финале Лиги чемпионов у «Манчестер Сити» со счетом 1:0 и стал обладателем главного футбольного трофея в Европе.

Финальная встреча проходила на стадионе «Драгау» в португальском Порту. На 42-й минуте немецкий полузащитник «Челси» Кай Хавертц в контратаке открыл счет, выйдя один на один с голкипером.

Единственный забитый мяч оказался победным — во втором тайме «Манчестер Сити» беспрерывно атаковал, но «Челси» успешно защищался и опасно контратаковал, удержав минимальное преимущество.

Для «Челси» победа стала второй в истории, клуб уже брал Лигу чемпионов. В полуфинале клуб-победитель выбил мадридский «Реал» по итогам двух матчей со счетом 1:1, 2:0.

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