Сборная России обыграла Швейцарию и вернула лидерство в группе

Сборная России в очередном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Латвии обыграла команду Швейцарии со счетом 4:1 и вернула себе первую строчку в группе А.

Голами в составе российской команды отметились Антон Бурдасов, Павел Карнаухов и Сергей Толчинский, сделавший дубль. Последнюю шайбу россияне забросили в пустые ворота на последних секундах игры. В составе сборной Швейцарии отличился Нико Хишер.

Сборная России набрала 12 очков и вышла на чистое первое место в группе А. Швейцария занимает второе место, у нее девять баллов. По дополнительным показателям она опережает идущую третьей Словакию, у которой аналогичное число очков.

На групповом этапе сборной России осталось сыграть со Швецией и Белоруссией, в плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из групп.