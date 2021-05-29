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Сборная России обыграла Швейцарию и вернула лидерство в группе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Сборная России в очередном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Латвии обыграла команду Швейцарии со счетом 4:1 и вернула себе первую строчку в группе А.

Голами в составе российской команды отметились Антон Бурдасов, Павел Карнаухов и Сергей Толчинский, сделавший дубль. Последнюю шайбу россияне забросили в пустые ворота на последних секундах игры. В составе сборной Швейцарии отличился Нико Хишер.

Сборная России набрала 12 очков и вышла на чистое первое место в группе А. Швейцария занимает второе место, у нее девять баллов. По дополнительным показателям она опережает идущую третьей Словакию, у которой аналогичное число очков.

На групповом этапе сборной России осталось сыграть со Швецией и Белоруссией, в плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из групп.

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Хоккей 2021 #Хоккей
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Топ комментариев

Иркут 69

Странно, что ещё хоть кто то ожидает при этих деятелей позитивных сдвигов. Опыт показал что это напрасная...

Копчёный арбуз

Что-то не видел я горы пластиковой посуды около мусорок в нашей деревне.А вот пластиковые бутылки - повсюду.

Uynachalnica

Какой у нас народ то оптимистичный весь, со второго срока все вниз катимся, а веры до сих пор не утратили!

Uynachalnica

Так их! Вот если бы он вывел эту сумму, ему бы и слова никто не сказал, а тут понимаете в Россию захотел...
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