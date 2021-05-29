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Россия прокомментировала планы СССР передать Японии Курилы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба МИД РФ

Изучать и комментировать исторические источники должны историки, соответствующе заявление распространило МИД РФ. Ведомство прокомментировало публикацию агентства Kyodo, в которой утверждалось, что СССР был готов передать Японии два курильских острова.

«В целом можем сказать, что изучать и комментировать письменные источники прошлых лет — прерогатива историков, тем более если речь идет о каких-то частных мнениях или оценках предположительного характера»,— цитирует заявление РИА Новости.

Отмечается, что советские и российские дипломаты всегда были убеждены, что Южные Курилы стали частью России на законных основаниях по итогам Второй мировой войны и суверенитет Москвы над ним неоспорим.

Япония оспаривает суверенитет России над островами Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи). Под контроль России они перешли после Второй мировой войны.

В марте 2021 года премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что вопрос принадлежности островов можно решить на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Согласно ей, Москва может рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора.

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Политика #Россия
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