Найдены свидетельства лабораторного происхождения коронавируса

Британские и норвежские ученые заявили о наличии «доказательств» искусственного происхождения коронавируса. По их мнению, SARS-Cov-2 был сконструирован китайскими учеными в Ухане.

Исследователи проанализировали эксперименты, которые проводились учеными в Ухане между 2002 и 2019 годами. Они пришли к выводу, что китайские специалисты якобы разработали инструменты для создания SARS-Cov-2, пишет Daily Mail.

По мнению авторов этой версии, специалисты КНР пытались сделать вирус природного происхождения более заразным, чтобы лучше изучить потенциальное воздействие коронавируса на людей.

Предположительно, китайские ученые взяли «основу» коронавируса у пещерных летучих мышей, а затем присоединили к нему новый «шип», превратив его в заразный и смертоносный SARS-Cov-2, что якобы подтверждается наличием специфического ряда из четырех аминокислот.

Так, все аминокислоты имеют положительный заряд. Это позволяет вирусу плотно цепляться за отрицательно заряженные части человеческих клеток наподобие магнита. Но в природе такая последовательность встречается редко.

«Как и магниты, положительно заряженные аминокислоты отталкиваются друг от друга, поэтому в вирусах природного происхождения редко встречаются даже цепочки из трех. А четыре аминокислоты в ряд — это крайне маловероятное явление», — отмечается в материале.