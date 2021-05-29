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Россиянина оштрафовали за перевод в долларах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Россиянин Николай Кузнецов обжаловал в Конституционном суде решение о штрафе в размере 31 миллиона рублей, поводом для которого стал перевод в долларах в 2014 году.

Кузнецов семь лет назад попытался перевести 616 тысяч долларов из «Транскапиталбанка» в «Мособлбанк», но деньги были списаны со счета первого банка и не поступили на счет второго, передает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Как оказалось, перевод шел через счет в банке в США, а так как «Мособлбанк» находился под санкциями, то американский регулятор заморозил средства. Санкции признали «обстоятельствами непреодолимой силы», поэтому суд против «Транскапиталбанка» не принес результата.

Кузнецов начал переписку с казначейством и администрацией президента США и через два года его деньги перевели на счет в Лондоне, а оттуда уже вернулись в Россию. Однако переводом заинтересовалась налоговая служба.

Россиянина признали виновным в том, что он в обход счетов в России перевел крупную сумму из американского банка в английский. Кузнецов пытался оспорить это решение, но его жалобу отклонили.

Гражданин написал в Центробанк с просьбой дать характеристику переводу, а после ответа, что его можно считать законным, обратился в Европейский суд по правам человека и российский Конституционный суд.

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