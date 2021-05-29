Тимати выбрал победительницу «Холостяка»

Рэпер Тимати в субботу, 29 мая, выбрал в эфире ТНТ победительницу
восьмого сезона шоу «Холостяк», ей стала модель из Барселоны Екатерина
Сафарова.
В финале оказались организатор мероприятий Алиса Грабовая
и модель Екатерина Сафарова. Весь сезон отношения Тимура и Кати складывались
более страстно.
Первой к Тимати в свадебном платье пришла Алиса. Ей он дал
послушать песню, которую он написал после их свидания в океанариуме. В итоге он
сказал, что им надо попрощаться.
Затем к Тимуру пришла Катя. Она очень волновалась и сказала, что сейчас упадет. При этом она отметила, что будет уважать его любое решение. В итоге Тимати подарил девушке кольцо с бриллиантом за 16 миллионов рублей. Катя была в шоке, постоянно обнимала Тимура и спрашивала: «Неужели, это правда».