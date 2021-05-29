НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Тимати выбрал победительницу «Холостяка»

Источник:
Sibnet.ru
1844 0

Рэпер Тимати в субботу, 29 мая, выбрал в эфире ТНТ победительницу восьмого сезона шоу «Холостяк», ей стала модель из Барселоны Екатерина Сафарова.

В финале оказались организатор мероприятий Алиса Грабовая и модель Екатерина Сафарова. Весь сезон отношения Тимура и Кати складывались более страстно.

Первой к Тимати в свадебном платье пришла Алиса. Ей он дал послушать песню, которую он написал после их свидания в океанариуме. В итоге он сказал, что им надо попрощаться.

Затем к Тимуру пришла Катя. Она очень волновалась и сказала, что сейчас упадет. При этом она отметила, что будет уважать его любое решение. В итоге Тимати подарил девушке кольцо с бриллиантом за 16 миллионов рублей. Катя была в шоке, постоянно обнимала Тимура и спрашивала: «Неужели, это правда».

Еще по теме
Тимати выберет победительницу «Холостяка»
Екатерина Сафарова или Алиса Грабовая: кого выберет Тимати?
Знаменитости поборются с фобиями в новом сезоне «Фактора страха»
Бывший жених Бузовой Dava стал ведущим «Дома-2»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Древнейшие орудия впервые нашли в Красноярском крае
Деревни в Красноярском крае оказались изолированы паводком
Полицейский в Новосибирской области случайно подстрелил нарушителя
Разработка сибирских ученых сделает импланты безопаснее
Самое популярное
Подростки на Алтае избили и изнасиловали 11-летнюю девочку
Россия сыграет четвертый матч ЧМ с непредсказуемой Данией
Крапивинская ГЭС изменит климат Кузбасса
Шансы фаворитов ЧМ по хоккею выйти в плей-офф тают
Обсуждение (0)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
29 мая 20:15
(МСК)
Словакия
Дания
29 мая 20:15
(МСК)
Германия
Финляндия
Весь календарь
Последние матчи
29 мая 16:15
(МСК)
Швейцария 1
Россия 4
29 мая 16:15
(МСК)
Норвегия 1
США 2
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • Banifaciy — 66 баллов
  • PA3OPBY — 66 баллов
  • Blazangel — 64 баллa
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
Самое обсуждаемое
47
Россию посчитали последним островом демократии и свободы
37
Рассекречен «немыслимый» план Черчилля против СССР
27
Полицейским и военным повысят оклады
25
Глава Минэнерго США назвала российский газ самым грязным в мире
22
Тяжелый робот «Штурм» для городских боев разработают в России
Sibnet.Ru