Обнаружен «молниеносный» штамм коронавируса

Ученые обнаружили новый штамм коронавируса во Вьетнаме, он является гибридом между британским и индийским разновидностями, его отличает очень высокая скорость распространения.

Так, в качестве примера высокой скорости передачи министр здравоохранения страны Нгуен Тхань Лонг привел ситуацию на предприятии Hosiden Bac Giang, где за несколько дней из 4800 рабочих заразились около тысячи человек, передает VnExpress.

В ближайшее время Вьетнам передаст все официальные данные о новом обнаруженном штамме мировому сообществу. Исследователи намерены изучить другие особенности данной разновидности вируса — в частности, его смертоносность.

По официальным данным, во Вьетнаме с начала пандемии коронавирусом заразились всего около 6,6 тысяч человек, умерли 47. Однако в последнее время эпидемическая ситуация в стране ухудшается.