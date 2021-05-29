Россия продала США рекордный объем нефти

Россия в марте продала США рекордный за последние 12 лет объем нефти, следует из данных управления энергетической информации Минэнерго США. В результате она стала вторым по размеру экспортером для Штатов.

За указанный месяц объем импорта сырья вырос по сравнению с февралем в 1,8 раза, до 22,938 миллиона баррелей — максимального показателя с июля 2009 года. Тогда Россия поставила в США 23,484 миллиона баррелей.

Первое место сохранила Канада, поставив США 139,869 миллиона баррелей нефти и продуктов из нее. Мексика опустилась на третье место со второго, поставив 17,616 миллиона баррелей. Саудовская Аравия экспортировала 10,868 миллиона баррелей, заняв четвертую строчку.

В целом импорт нефти и нефтепродуктов в США в марте вырос на 20%, до 8,288 миллиона баррелей в сутки, а экспорт — на 0,2%, до 7,679 миллиона в сутки. Канада, Россия, Мексика и Саудовская Аравия обеспечивают практически весь американский нефтяной импорт.