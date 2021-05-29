США остановят авиасообщение с Белоруссией

США приостановят действие соглашения с Белоруссией о двустороннем авиасообщении из-за инцидента с самолетом компании Ryanair, соответствующее сообщение распространил Белый дом.
«Перенаправление Белоруссией под ложным предлогом самолета Ryanair, совершающего перелет между двумя государствами-членами Евросоюза и последующий арест Романа Протасевича являются прямым нарушением международных норм», — говорится в сообщении.
По мнению Вашингтона, инцидент произошел на фоне нарастающей волны репрессий со стороны режима Лукашенко против стремлений белорусского народа к демократии и соблюдению прав человека.
В качестве ответа США приостанавливают применение соглашения 2019 года с Белоруссией об использовании воздушного пространства, а также намерены 3 июня вернуть ранее снятые санкции против девяти белорусских госпредприятий.
Кроме этого, Белый дом разрабатывает адресные санкции против ключевых представителей белорусских властей, связанных с нарушениями прав человека, коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и событиями 23 мая, отмечается в заявлении.
Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно посадили в Минске 23 мая. Поводом стало сообщение о якобы находившейся на борту бомбе. После посадки белорусские спецслужбы задержали бывшего главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку.
Иркут 69Странно, что ещё хоть кто то ожидает при этих деятелей позитивных сдвигов. Опыт показал что это напрасная...
Копчёный арбузЧто-то не видел я горы пластиковой посуды около мусорок в нашей деревне.А вот пластиковые бутылки - повсюду.
user_190521Бориску Титова мишка меченый ни чему не научил или у Борски свой спиртовой заводик так пусть спирт из...
UynachalnicaКакой у нас народ то оптимистичный весь, со второго срока все вниз катимся, а веры до сих пор не утратили!