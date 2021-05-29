НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США остановят авиасообщение с Белоруссией

Источник:
Sibnet.ru
197 0
Фото: Vasyatka1 / CC BY-SA 4.0

США приостановят действие соглашения с Белоруссией о двустороннем авиасообщении из-за инцидента с самолетом компании Ryanair, соответствующее сообщение распространил Белый дом.

«Перенаправление Белоруссией под ложным предлогом самолета Ryanair, совершающего перелет между двумя государствами-членами Евросоюза и последующий арест Романа Протасевича являются прямым нарушением международных норм», — говорится в сообщении.

По мнению Вашингтона, инцидент произошел на фоне нарастающей волны репрессий со стороны режима Лукашенко против стремлений белорусского народа к демократии и соблюдению прав человека.

В качестве ответа США приостанавливают применение соглашения 2019 года с Белоруссией об использовании воздушного пространства, а также намерены 3 июня вернуть ранее снятые санкции против девяти белорусских госпредприятий.

Кроме этого, Белый дом разрабатывает адресные санкции против ключевых представителей белорусских властей, связанных с нарушениями прав человека, коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и событиями 23 мая, отмечается в заявлении.

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно посадили в Минске 23 мая. Поводом стало сообщение о якобы находившейся на борту бомбе. После посадки белорусские спецслужбы задержали бывшего главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку.

Еще по теме
Путин и Лукашенко пять часов говорили наедине
Путин поздравил Асада с победой на выборах
Президент Польши назвал Россию «ненормальной страной-агрессором»
Путин извинился перед Лукашенко
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Деревни в Красноярском крае оказались изолированы паводком
Полицейский в Новосибирской области случайно подстрелил нарушителя
Разработка сибирских ученых сделает импланты безопаснее
Химическая бомба: что нашли на территории «Усольехимпрома»
Самое популярное
Подростки на Алтае избили и изнасиловали 11-летнюю девочку
Россия сыграет четвертый матч ЧМ с непредсказуемой Данией
Крапивинская ГЭС изменит климат Кузбасса
Шансы фаворитов ЧМ по хоккею выйти в плей-офф тают
Обсуждение (0)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
29 мая 16:15
(МСК)
Швейцария
Россия
29 мая 16:15
(МСК)
Норвегия
США
Весь календарь
Последние матчи
29 мая 12:15
(МСК)
Чехия 6
Великобритания 1
29 мая 12:15
(МСК)
Италия 3
Казахстан 11
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • Blazangel — 63 баллa
  • PA3OPBY — 63 баллa
  • Banifaciy — 59 баллов
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
Картина дня
Путин и Лукашенко пять часов говорили наедине
Обнаружен «молниеносный» штамм коронавируса
Изменился порядок выдачи заграничных паспортов
Стивен Сигал разработал первый закон для России
Мультимедиа
Модели, болельщицы и спортсменки: на ком женятся хоккеисты
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Топ комментариев

Иркут 69

Странно, что ещё хоть кто то ожидает при этих деятелей позитивных сдвигов. Опыт показал что это напрасная...

Копчёный арбуз

Что-то не видел я горы пластиковой посуды около мусорок в нашей деревне.А вот пластиковые бутылки - повсюду.

user_190521

Бориску Титова мишка меченый ни чему не научил или у Борски свой спиртовой заводик так пусть спирт из...

Uynachalnica

Какой у нас народ то оптимистичный весь, со второго срока все вниз катимся, а веры до сих пор не утратили!
Sibnet.Ru