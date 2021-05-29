Поклонская покинет Госдуму и вернется в Крым

Депутат Госдумы Наталья Поклонская не будет принимать участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по отбору кандидатов для выборов в Госдуму, об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Я снимаю свою кандидатуру с праймериз в связи с новой работой, о которой сообщу чуть позже. Я не исчезаю и не пропадаю. Скоро увидимся на моих приемах в Крыму», — сказала Поклонская в опубликованном обращении.

По ее словам, она продолжит рассматривать все обращения жителей Крыма. «Скажу еще, что снова смогу надеть китель, только пусть останется интригой — какой именно», — добавила депутат.

Поклонская стала депутатом Госдумы в 2016 году по списку «Единой России». Она получила известность после назначения на должность прокурора Крыма в разгар переходного периода перед присоединением полуострова к России.