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Стивен Сигал разработал первый закон для России

Источник:
«Открытые медиа»
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Американский актер Стивен Сигал, ранее получивший российское гражданство, разработал свой первый закон для россиян, он будет касаться вопросов экологии.

Сигал предлагает ужесточить наказание за уголовные преступления граждан, осужденных за загрязнение атмосферы, воды или морской среды средней тяжести. Они могут наказываться тюремным заключением и лишать права занимать определенные должности.

Свою инициативу Сигал представил на заседании палаты депутатов партии «Справедливая Россия — За правду», в которую он пожелал вступить. Ее председатель Сергей Миронов подтвердил сообщения о том, что актер станет членом партии.

Согласно нынешнему законодательству, сроки до двух до пяти лет колонии полагаются только в случае тяжелого вреда: если проступок повлек ущерб здоровью или смерть человека, а также если он был совершен на территории заповедника или заказника.

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Политика #Россия #Кинематограф
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