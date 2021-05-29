Погоня в Новосибирске привела к выстрелу полицейского в висок гонщика

Сотрудник ДПС в Машковском районе пытался остановить автомобиль для проверки, но водитель решил скрыться. В итоге погоня закончилась случайным выстрелом сотрудника полиции в нарушителя, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Инцидент произошел в 22.00 по местному времени. Водитель Toyota не отреагировал на просьбу сотрудника ДПС остановиться и попытался скрыться от полиции. В ходе погони Toyota все-таки остановилась, но водитель и молодые люди, которые там находились, попытались убежать.

Когда одного правонарушителя задержали, двое других вернулись и хотели дать отпор полицейским. Завязалась драка, и сотруднику ДПС пришлось достать оружие. Это не напугало гонщиков.

«В ходе борьбы произошел непроизвольный выстрел», — говорится в сообщении пресс-службы областного ГУ МВД.

Сотрудники полиции оказали первую медицинскую помощь пострадавшему, затем вызвали бригаду врачей, которые доставили его в больницу. Двое других правонарушителей доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) и части 1 статьи 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).