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Древнейшие орудия впервые нашли в Красноярском крае

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Каменные орудия возрастом 5-7 тысяч лет впервые нашли археологи на территории Минусинска в Красноярском крае.

Неолитические находки на севере России — большая редкость. Ранее наиболее древние находки на территории Красноярского края датировались концом III тысячелетия до нашей эры и относились к Окуневской культуре бронзового века.

Раскопки проходили в рамках аварийно-спасательные работ, ведущихся на памятниках, которые невозможно сохранить на месте их расположения, чаще всего из-за различного строительства, уточнил директор АНО «Археологическое исследование Сибири» Тимофей Ключников.

«Нахождение неолитических артефактов говорит нам об определенной стабильности русла Енисея и реки Минусинки на протяжении не менее пяти тысяч лет и о том, что освоение территории будущего города началось не позднее этого времени», — отметил он.

Тема: Раскопали в Сибири
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