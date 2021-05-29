США распланировали «первую арктическую войну»

Соединенные Штаты активно готовятся к возможному военному противостоянию в Арктике из-за обеспокоенности новыми стратегическими возможностями региона, которые возникнут после таяния льдов.

Американские военные приступили к маневрам для совершенствования действий в суровых погодных условиях, пишет National Interest. США намерены противодействовать достижениям Москвы, которая все активнее осваивает Северный морской путь, а также владеет большим количество ледоколов.

«Россия построила военные базы в Арктике, а также провела множество тренировочных операций в этом регионе, серию маневров, которые спровоцировали США на значительное усиление активности в Арктике, чтобы уравновесить стратегическое влияние», — отмечается в материале.

Открытие новых водных путей из-за высоких темпов таяния льда в регионе вынудило Вашингтон ускорить работу. В частности, американские ВМС призвали специалистов создать устойчивые к суровому климату системы вооружений, а также тщательнее контролировать погодные изменения.