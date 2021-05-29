Google ускорила браузер Chrome

Компания Google на днях выпустила очередную версию своего фирменного браузера Chrome, на этот раз обозреватель получил новый движок JavaScript V8, благодаря чему производительность программы увеличилась сразу на 23%.

Разработчики отмечают, что значительный прирост производительности удалось достичь благодаря интеграции нового JS-компилятора Sparkplug. JavaScript-движок V8 играет важнейшую роль в браузере, поскольку используется для обработки большинства страниц в интернете.

По оценке специалистов, с запуском нового компилятора Chrome 91 стал почти на четверть быстрее при работе в Сети, благодаря чему пользователям станет комфортнее работать с обозревателем.

Отмечается, что суммарно каждый день новый браузер сохраняет более 17 лет жизни пользовательских процессоров. Также подчеркивается, что использовать эти преимущества смогут разработчики других браузеров на базе Chromium.