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#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Google ускорила браузер Chrome

Источник:
ZDNet
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Фото: © Sibnet.ru

Компания Google на днях выпустила очередную версию своего фирменного браузера Chrome, на этот раз обозреватель получил новый движок JavaScript V8, благодаря чему производительность программы увеличилась сразу на 23%.

Разработчики отмечают, что значительный прирост производительности удалось достичь благодаря интеграции нового JS-компилятора Sparkplug. JavaScript-движок V8 играет важнейшую роль в браузере, поскольку используется для обработки большинства страниц в интернете.

По оценке специалистов, с запуском нового компилятора Chrome 91 стал почти на четверть быстрее при работе в Сети, благодаря чему пользователям станет комфортнее работать с обозревателем.

Отмечается, что суммарно каждый день новый браузер сохраняет более 17 лет жизни пользовательских процессоров. Также подчеркивается, что использовать эти преимущества смогут разработчики других браузеров на базе Chromium.

Тема: Человек и компьютер
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Технологии #Софт
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