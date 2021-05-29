Космический мусор повредил МКС

Космический мусор оставил небольшую пробоину на канадской передвижной обслуживающей системе Canadarm-2 на Международной космической станции, сообщается на сайте Канадского космического агентства.

Попадание в МКС было зафиксировано 12 мая во время стандартной процедуры осмотра Canadarm-2. Специалисты сфотографировали область, в которую попал объект, после чего пришли к выводу, что серьезного ущерба удалось избежать.

Удар не нанес критического урона , повреждения локализованы на маленькой площади на теплозащитном покрытии. Планируется, что Canadarm-2 продолжит выполнение запланированных задач, отмечается в сообщении.

Сейчас на борту МКС работает 65-й экипаж в составе космонавтов «Роскосмоса» Олега Новицкого и Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хая, прибывших 9 апреля 2021 года на корабле «Союз МС-18».

Кроме этого, на орбите находятся члены экипажа корабля Crew Dragon — астронавты NASA Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиде.