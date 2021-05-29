Путин и Лукашенко пять часов говорили наедине

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи завершились, диалог глав государств занял более пяти часов, никаких заявлений по его итогу не последовало.

Встреча прошла в сочинской резиденции российского лидера Бочаров Ручей. Во время открытой части переговоров Путин сообщил о планах обсудить интеграцию в рамках Союзного государства, а Лукашенко пообещал прояснить ситуацию с посадкой самолета Ryanair в Минске.

Президент России также указал на рост товарооборота между двумя странами, сообщил о предстоящем в июне пуске первого блока атомной станции в Белоруссии, которую строит российская сторона.

Перед встречей Лукашенко рассказал, что главной темой переговоров станут экономические вопросы. Эксперты предположили, что президенты в ходе диалога могут затронуть вопрос белорусского госдолга.