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Пользователям предсказали дефицит ноутбуков

Источник:
Reuters
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Фото: © Sibnet.ru

Дефицит ноутбуков может сформироваться на мировом рынке в ближайшие месяцы, соответствующее предупреждение распространили компании Dell и HP, которые являются ведущими игроками в сфере производства персональных компьютеров.

Сейчас в мире резко вырос спрос на ноутбуки, что объясняется продолжающейся пандемией и трендом на дистанционную работу и удаленное обучение. В такой ситуации пользователям потребовались мощные портативные компьютеры.

Ожидающийся дефицит на мировом рынке ПК объясняется сложностями с производством ряда комплектующих. По оценке Dell и HP, поставки компьютеров и принтеров будут ограничены как минимум до конца текущего года.

Кроме этого, на фоне повышенного спроса и недостатка предложения компьютеры неизбежно подорожают. В целом мировые поставки ноутбуков и стационарных компьютеров в 2021 году должны составить более 357 миллионов единиц, что на 18% выше показателей прошлого года.

Тема: Человек и компьютер
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Технологии #Компьютеры
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