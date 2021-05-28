Пользователям предсказали дефицит ноутбуков

Дефицит ноутбуков может сформироваться на мировом рынке в ближайшие месяцы, соответствующее предупреждение распространили компании Dell и HP, которые являются ведущими игроками в сфере производства персональных компьютеров.

Сейчас в мире резко вырос спрос на ноутбуки, что объясняется продолжающейся пандемией и трендом на дистанционную работу и удаленное обучение. В такой ситуации пользователям потребовались мощные портативные компьютеры.

Ожидающийся дефицит на мировом рынке ПК объясняется сложностями с производством ряда комплектующих. По оценке Dell и HP, поставки компьютеров и принтеров будут ограничены как минимум до конца текущего года.

Кроме этого, на фоне повышенного спроса и недостатка предложения компьютеры неизбежно подорожают. В целом мировые поставки ноутбуков и стационарных компьютеров в 2021 году должны составить более 357 миллионов единиц, что на 18% выше показателей прошлого года.