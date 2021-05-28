Объявлены даты приема заявлений на школьную выплату

Заявления на единовременную выплату на детей школьного возраста в размере 10 тысяч рублей начнут принимать в середине июля, сообщила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

По ее словам, прием заявлений начнется в середине июля, точная дата будет объявлена после выхода соответствующего постановления. Деньги родителям начнут выплачивать в августе, уточнила замминистра.

«В августе, пока даты тоже точно нет, начнется осуществление выплаты. Прием заявлений будет осуществляться до 1 ноября», — сказала Баталина на заседании общественного совета при Минтруде.

Президент России Владимир Путин в послании парламенту 21 апреля огласил ряд мер поддержки для семей с детьми. В частности, семьям, где есть дети школьного возраста и будущие первоклассники, в этом году государство выплатит по 10 тысяч рублей.

Кроме этого, с 1 июля будет введена выплата на детей в возрасте от восьми до 16 лет включительно, которые воспитываются в неполных семьях, в среднем ее размер составит 5 650 рублей в месяц.

Новые выплаты распространят на беременных, находящихся в трудной материальной ситуации. Размер таких выплат после шестой недели беременности в среднем составит 6 350 рублей в месяц.