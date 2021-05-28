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Путин поздравил Асада с победой на выборах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Башару Асаду по случаю победы на выборах президента Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

«Результаты голосования в полной мере подтвердили Ваш высокий политический авторитет, доверие сограждан к проводимому под Вашим руководством курсу на скорейшую стабилизацию ситуации в Сирии», — отметил в поздравлении Путин.

Глава российского государства уточнил, что Кремль намерен и впредь «оказывать всемерную поддержку сирийским партнерам в борьбе с силами терроризма и экстремизма, а также в продвижении процесса политического урегулирования».

Башар Асад победил на президентских выборах 26 мая, по официальным данным он набрал 95,1% голосов. Теперь ему предстоит ближайшие семь лет руководить государством. Заявки на участие в выборах подали 51 человек, но к участию были допущены всего три, включая Асада.

Это вторые президентские выборы с начала гражданской войны в Сирии. Предыдущее голосование состоялось в 2014 году. При этом западные страны отказываются признавать легитимность сирийских выборов.

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