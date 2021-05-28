Бабушка напала на омскую журналистку в прямом эфире

Бабушка набросилась на журналистку омского областного «12 канала» во время прямого эфира, сорвав ей репортаж.
Согласно опубликованному в соцсетях видео, корреспондент Анна Кокорина ведет репортаж из Саргатского района, в кадре внезапно появляется пожилая женщина и пытается прогнать съемочную группу с площади.
Ролик обрывается на моменте, когда размахивающая сумкой женщина набрасывается на журналистку и выталкивает ее из кадра. Позднее телеканал уточнил, что с журналисткой все в порядке, она не пострадала.
«В отличие от автомобилей местных жителей, припаркованных рядом. Бабушка после съемочной бригады набросилась на авто, пытаясь выгнать их с площади», — отмечается в сообщении телеканала.
После инцидента полиция решила отправить бабушку на психологическую экспертизу. По словам местных жителей, пожилая женщина им хорошо знакома и уже давно демонстрирует агрессивное поведение.
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