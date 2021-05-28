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Одноразовая пластиковая посуда исчезнет из России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Использование цветного пластика, пластиковых трубочек, одноразовой посуды и ватных палочек планируется запретить на законодательном уровне, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

«Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов. Таких, как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда», — цитирует ТАСС Абрамченко.

По ее словам, планируется вовлекать в оборот до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности. В результате объем захоронений к 2030 году сократится вдвое, рассчитывает вице-премьер.

Полный перечень товаров и упаковки из пластика, которые невозможно переработать, готовит Минприроды, чтобы в дальнейшем предусмотреть возможность запрета их производства.

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gena415

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Uynachalnica

Да ладно, от налогов уходют, самозанятые!!! А что еще хотели получить задирая акцизы?

corrector

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