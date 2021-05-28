Экс-полицейские по делу Голунова получили от пяти до 12 лет колонии

Московский городской суд приговорил на сроки от пяти до 12 лет колонии бывших полицейских, подбросивших наркотики журналисту Ивану Голунову

«Суд приговорил Игоря Ляховца к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима, Максима Уметбаева к восьми годам, Романа Феофанова — к восьми годам колонии, Акбара Сергалиева — к восьми годам колонии, Дениса Коновалова — к пяти годам колонии», — приводит РБК решение судьи.

Суд полностью удовлетворил гражданский иск Голунова к экс-полицейским. С каждого из них взыскано по 1 миллиону рублей в счет морального вреда.

Бывшие полицейские обвинялись в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года, журналисты отреагировали на его преследование акциями протеста. 11 июня, накануне несогласованного митинга в защиту журналиста, министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что обвинения с Голунова сняты, он будет освобожден, а действия полицейских — проверены.

Почти сразу в столичной полиции начались увольнения, а спустя полгода ФСБ и СК задержали пятерых оперативников из числа непосредственно причастных к преследованию журналиста.