НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Экс-полицейские по делу Голунова получили от пяти до 12 лет колонии

Источник:
РБК
371 2
Фото: Vasily.maximov / CC BY-SA 4.0

Московский городской суд приговорил на сроки от пяти до 12 лет колонии бывших полицейских, подбросивших наркотики журналисту Ивану Голунову

«Суд приговорил Игоря Ляховца к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима, Максима Уметбаева к восьми годам, Романа Феофанова — к восьми годам колонии, Акбара Сергалиева — к восьми годам колонии, Дениса Коновалова — к пяти годам колонии», — приводит РБК решение судьи.

Суд полностью удовлетворил гражданский иск Голунова к экс-полицейским. С каждого из них взыскано по 1 миллиону рублей в счет морального вреда.

Бывшие полицейские обвинялись в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года, журналисты отреагировали на его преследование акциями протеста. 11 июня, накануне несогласованного митинга в защиту журналиста, министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что обвинения с Голунова сняты, он будет освобожден, а действия полицейских — проверены.

Почти сразу в столичной полиции начались увольнения, а спустя полгода ФСБ и СК задержали пятерых оперативников из числа непосредственно причастных к преследованию журналиста.

Еще по теме
Основного свидетеля допросили по делу мэра Томска Кляйна
Мэра Томска Кляйна отправят под домашний арест
Рассмотрение дела мэра Кляйна возобновили в Томске
Суд приступит к рассмотрению нового дела ангарского маньяка
смотреть все
ЧП #Громкое дело
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Бабушка напала на омскую журналистку в прямом эфире
Отдых на Северном Ледовитом океане предложат россиянам
Шесть пляжей откроется в Новосибирске
Холодная погода в Забайкалье задержала саранчу в спячке
Самое популярное
Езда без штрафов: обзор видеорегистратора Mio MiVue C533
Аутсайдеры стали лидерами в группе В на ЧМ по хоккею
Подростки на Алтае избили и изнасиловали 11-летнюю девочку
Россия сыграет четвертый матч ЧМ с непредсказуемой Данией
Обсуждение (2)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
28 мая 20:15
(МСК)
Дания
Беларусь
28 мая 20:15
(МСК)
Латвия
Норвегия
Весь календарь
Последние матчи
28 мая 16:15
(МСК)
Швеция 2
Великобритания 1
28 мая 16:15
(МСК)
Казахстан 1
Канада 2
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • BotaDron — 50 баллов
  • polim10 — 50 баллов
  • Banifaciy — 48 баллов
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
О самом главном
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
На языке кошек: как понять питомца
Открылся коридор затмений: кого ждут перемены?
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Модели, болельщицы и спортсменки: на ком женятся хоккеисты
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Самое обсуждаемое
52
Власти Белоруссии посадили самолет и задержали оппозиционера
47
Россию посчитали последним островом демократии и свободы
37
Рассекречен «немыслимый» план Черчилля против СССР
27
Полицейским и военным повысят оклады
21
Пентагон отказался считать Россию «врагом»
Sibnet.Ru