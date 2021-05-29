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Россия намерена сместить Швейцарию с первого места в группе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России
Хоккейная сборная России 29 мая сыграет пятый матч на групповом этапе чемпионата мира с лидером группы А — Швейцарией. Казалось бы, победа должна быть за россиянами, но на самом деле исход игры труднопредсказуем, «крестоносцы» в этом году то и дело удивляют результатами матчей.

И Россия, и Швейцария набрали по девять очков — команды трижды побеждали соперников, по одному разу проиграли. «Красная машина» обыграла Чехию (4:3), Великобританию (7:1) и Данию (3:0) и уступила Словакии (1:3).

«Крестоносцы» оказались сильнее Чехии (5:2), Дании (1:0) и Словакии (8:1), но пропустили семь шайб от сборной Швеции (1:7). Так как в турнирной таблице учитывается статистика игр (количество забитых и пропущенных шайб, результаты встреч между набравшими одно количество баллов командами), то Швейцария лидирует в группе А, Россия — третья.

«Швейцария — сильный соперник, но мы разбираем всех соперников перед матчем, тренеры расскажут и покажут, как играть. Думаю, будет интересная игра», — комментировал защитник Никита Нестеров.

«Выиграв первые две игры, но проиграв Швеции, мы сохранили нашу уверенность. Мы знаем, на что способны на льду и собираемся показать это в следующих играх», — говорил хоккеист сборной Швейцарии Ромен Лёффель.

Начало матча Россия — Швейцария по расписанию: 16:15 мск.
Где смотреть: прямая трансляция матча на Первом канале, сайте 1tv.ru, сайте ФХР.

Россия и Швейцария встречались на чемпионатах мира 17 раз. Швейцария только дважды выходила победителем, причем было это больше 20 лет назад.

Поставить на победу россиян в основное время можно с коэффициентом 1.85, а успех Швейцарии оценен букмекерами в 3.50.

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